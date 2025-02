Izraelská vláda a OSN odsúdili spôsob odovzdania tiel rukojemníkov

New York/Jeruzalem 20. februára (TASR) - Izraelská vláda, Organizácia Spojených národov, ako aj Nemecko a ďalšie štáty odsúdili spôsob, akým palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok v meste Chán Júnis vystavilo rakvy s telami štyroch rukojemníkov, ktorí boli zajatí palestínskymi komandami 7. októbra 2023 a svoje väznenie neprežili. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Pred vydaním tiel do rúk MVČK Hamas a členovia ďalších ozbrojených palestínskych skupín vystavili štyri čierne rakvy na pódiu postavenom na piesočnatej pôde. Transparent za nimi zobrazoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ako zakrvaveného upíra.



Na každej rakve bola malá fotografia obete. Na bielych maketách rakiet v blízkosti rakiev boli plagáty s odkazom: "Zabil ich vojnový zločinec Netanjahu a jeho nacistická armáda raketami zo sionistických bojových lietadiel" - ide o odvolávku na USA ako na hlavného vojenského dodávateľa Izraela.



Na ceremónii boli prakticky všadeprítomní ozbrojení muži vo vojenských uniformách a s čelenkami Hamasu - zoradení do špaliera ako pri predchádzajúcich výmenách rukojemníkov.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) pritom v stredu Hamas vyzval na korektný prístup a zdôraznil, že "akékoľvek ponižujúce zaobchádzanie počas prepúšťania je neprijateľné".



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva uviedol, že vystavenie "tiel spôsobom, ktorý sme videli dnes ráno, je ohavné a kruté a odporuje medzinárodnému právu".



Izraelská vláda v reakcii na počínanie palestínskych militantov označila Hamas za šíriteľa "kultu smrti". "Hamas nie je hnutie odporu. Hamas je kult smrti, ktorý vraždí, mučí a predvádza mŕtve telá," povedal novinárom hovorca vlády David Mencer.



Izraelský minister pre záležitosti diaspóry Amichaj Šikli v reakcii na defilé Hamasu uviedol, že "spoločnosť, ktorá pestuje kultúru vrážd a smrti, nemá právo na existenciu", informoval web The Times of Israel (TOI).



"Jedným z najväčších zlyhaní Západu je jeho odmietnutie uznať existenciu čistého zla...a potom príde tento deň hrôzy a hanby, keď staršieho muža, matku a jej dve deti, ktorých zabili teroristi z Hamasu, predvádzajú ako trofeje pred jasajúcim davom," uviedol Šikli.



Proti takémuto zlu nemôžu existovať žiadne výhovorky, racionalizácia ani kompromisy, napísal minister v statuse. Dodal, že spoločnosť, ktorá toleruje sympatizantov Hamasu, odsudzuje svojich vlastných starých ľudí, matky a deti na rovnaký osud. "Zlu sa darí v tieni zbabelosti. História neodpustí tým, ktorí sa odvrátili," varoval.



V rakvách podľa oznámení Hamasu a izraelskej vlády mali byť telesné pozostatky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela - a vyše 80-ročného Odeda Lifšica.



Odovzdanie ich tiel sa konalo na bývalom cintoríne v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Následne telá previezli do Tel Avivu, kde v inštitúte súdneho lekárstva prejdú identifikačnou procedúrou.



Repatriácia tiel je súčasťou šesťtýždňovej počiatočnej fázy prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorá nadobudla platnosť 19. januára.



V rámci prvej fázy militanti zatiaľ oslobodili 19 žijúcich izraelských rukojemníkov výmenou za viac ako 1100 palestínskych väzňov. Zo zostávajúcich 14 rukojemníkov, ktorí môžu byť prepustení v rámci prvej fázy, je ich podľa Izraela osem mŕtvych.