Izraelská vláda hovorí o piatej vlne

Tel Aviv 19. decembra (TASR) - Izraelský parlament prechádza na prácu na diaľku z obáv zo šírenia koronavírusového variantu omikron, uviedol v nedeľu hovorca zákonodarného zboru.



Podľa agentúry DPA sa v posledných týždňoch dostali do karantény po kontakte s nakazenými ľuďmi viacerí zákonodarcovia. Izraelské médiá v nedeľu informovali, že deväť ďalších muselo ísť do karantény po kontakte s reportérom, ktorý mal neskôr pozitívny test na koronavírus.



Hovorca parlamentu uviedol, že väčšina práce v zákonodarnom zbore bude prebiehať cez online platformy, ale o podrobnostiach sa stále diskutuje.



Premiér Naftali Bennett medzitým Izraelčanov varoval, aby sa pripravili na prichádzajúcu "piatu vlnu" pandémie. "Omikron už prenikol do krajiny, to znamená, že medzi verejnosťou sú už infikované osoby. Vidíme aj nárast základného reprodukčného čísla. Začalo sa to," povedal Bennett v nedeľu na rokovaní vlády.



"Všetci občania si musia dávať pozor na seba, svoje rodiny a deti... Vlna prišla," povedal a vyzval tých, ktorí s očkovaním proti koronavírusu váhajú, aby tak urobili okamžite.



Podľa DPA je 59 percent z 9,4 milióna Izraelčanov považovaných za plne zaočkovaných, čo znamená, že dostali tri dávky alebo sú v období do šiestich mesiacov od druhej dávky. Podľa ministerstva zdravotníctva 32 percent Izraelčanov nie je vôbec očkovaných.



V Izraeli bolo dosiaľ potvrdených 175 prípadov nákazy omikronom. Okrem toho existuje 380 podozrivých prípadov.