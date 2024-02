Izraelská vláda je proti jednostrannému vyhláseniu palestínskeho štátu

Jeruzalem 18. februára (TASR) — Izraelská vláda na návrh premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu jednomyseľne schválila deklaráciu odmietajúcu "medzinárodný diktát", presadzujúci jednostranné uznanie palestínskej štátnosti. Informujú o tom denník Times of Israel a agentúra DPA.



"Izrael kategoricky odmieta medzinárodný diktát vo veci trvalého urovnania (konfliktu) s Palestínčanmi," uvádza sa vo vyhlásení. Každá takáto dohoda sa musí dosiahnuť prostredníctvom priamych rokovaní bez predbežných podmienok.



V dokumente sa ďalej konštatuje, že "Izrael naďalej odmieta jednostranné uznanie palestínskeho štátu". Po útoku militantov z Hamasu zo 7. októbra by bol takýto krok "obrovskou, bezprecedentnou cenou za terorizmus", ktorá by zabránila akejkoľvek budúcej mierovej dohode.



Netanjahu dal hlasovať o spomínanom vyhlásení po tom, čo denník Washington Post uviedol, že USA a niekoľko arabských krajín pripravujú podrobný plán komplexnej mierovej dohody medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktorá zahŕňa "pevný časový plán" vytvorenia palestínskeho štátu.



Izrael od roku 1967 okupuje západný breh Jordánu a východný Jeruzalem, kde medzi tromi miliónmi Palestínčanov žije okolo 700.000 židovských osadníkov. Palestínčania chcú na tomto území vyhlásiť nezávislý štát s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.



Organizácia Spojených národov udelila v roku 2012 Palestíne štatút pozorovateľského štátu. Palestínu za nezávislý štát doteraz uznalo 139 zo 193 členských krajín OSN, USA medzi nimi nie sú. Washington doteraz opakovane zdôrazňoval, že dohoda o palestínskom štáte musí byť výsledkom mierových rokovaní s Izraelom, ktoré však neprebiehajú od roku 2014.