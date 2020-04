Izraelská vláda musí rozhodnúť o tzv. trackovaní občanov do utorka

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Izraelský parlament vo štvrtok predĺžil lehotu stanovenú najvyšším súdom pre vládu na predloženie návrhu zákona, ktorým by sa zlegalizovalo nasadenie domácej tajnej služby Šin Bet na sledovanie osôb pozitívne testovaných na nový koronavírus. Monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom lokalizácie mobilných telefónov alebo kreditných kariet.



Celá kauza súvisí s tým, že izraelská rozviedka Šin Bet v marci získala právomoc využívať technológiu umožňujúcu sledovať pohyb mobilov. Vláda toto kontroverzné rozhodnutie mohla prijať bez súhlasu parlamentu, keďže v Izraeli bol pre epidémiu choroby COVID-19 vyhlásený stav zdravotnej núdze.



Proti takémuto sledovaniu izraelských občanov následne protestovalo niekoľko občianskych iniciatív.



Najvyšší súd vo svojom rozsudku z nedele uviedol, že toto sledovanie po 30. apríli už nebude možné, a to minimálne do okamihu, kým vláda schváli návrh o "začatí primárneho legislatívneho procesu, ktorý musí byť ukončený najneskôr do niekoľkých týždňov".



Najvyšší súd dal súčasne vláde čas na začatie tohto legislatívneho procesu do tohto štvrtka.



Verdikt súdu súčasne dal vláde možnosť požiadať parlament o predĺženie lehoty na začatie tohto procesu, čo aj kabinet premiéra Benjamina Netanjahua urobil.



Parlamentný výbor pre zahraničné veci a obranu na svojom zasadnutí vo štvrtok dopoludnia dal vláde tento dodatočný čas - až do polnoci budúceho utorka.



Predseda výboru Gabi Aškenazi informoval, že ak sa vláda rozhodne, že nebude pokračovať v legislatívnom procese, tzv. trackovanie ľudí bude okamžite "stopnuté".



Aškenazi súčasne zdôraznil potrebu preskúmať aj alternatívne technológie na sledovanie možných prenášačov nového koronavírusu.



Svojho prvého pozitívne testovaného na chorobu COVID-19 oznámil Izrael, ktorý má približne deväť miliónov obyvateľov, 21. februára. Odvtedy sa v krajine potvrdilo viac ako 15.870 prípadov nákazy a 219 úmrtí. Z ochorenia sa uzdravilo viac ako 8400 osôb.