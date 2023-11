Izraelská vláda oboznámila Hamas s možnosťou predĺženia prímeria

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Izraelská vláda v pondelok oznámila, že "upozornila" palestínske radikálne hnutie Hamas na otvorenú "možnosť predĺženia" prímeria v pásme Gazy. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Do dnešného večera chceme privítať späť ďalších 50 rukojemníkov v rámci nášho úsilia, ktorého cieľom je priviesť domov každého z nich," povedal novinárom hovorca izraelskej vlády Eylon Levy.



Izrael v noci na pondelok dostal zoznam s menami ďalších rukojemníkov, ktorých má militantné hnutie Hamas prepustiť v pondelok, posledný deň súčasného štvordňového prímeria. Oznámil to úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Hnutie Hamas uviedlo, že zoznam poskytlo aj predstaviteľom Egypta a Kataru. Obe tieto krajiny pomohli sprostredkovať prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Do platnosti vstúpilo v piatok a jeho súčasťou je postupné prepúšťanie rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli.



Doteraz bolo celkovo oslobodených 58 Izraelčanov a občanov ďalších krajín unesených do Pásma Gazy. Izrael prepustil 177 zadržiavaných Palestínčanov.



Samotný Netanjahu naznačil možnosť predĺženia prímeria už v nedeľu.



Predĺženie štvordňového prímeria medzi Hamasom a Izraelom by bolo "pozitívne", pretože by umožnilo dodanie väčšieho množstva humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo Gazy, uviedol v pondelok podľa agentúry ANSA taliansky vicepremiér a šéf diplomacie Antonio Tajani. Zopakoval tiež podporu Talianska pre tzv. dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe.