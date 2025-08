Izraelská vláda odobrila odvolanie generálnej prokurátorky

Tel Aviv 4. augusta (TASR) - Izraelská pravicová vláda v pondelok schválila návrh na odvolanie Gali Baharav-Miaraovej z funkcie generálnej prokurátorky pre údajnú stratu dôvery v jej schopnosti zastávať tento úrad. Agentúra AFP uviedla, že Najvyšší súd toto rozhodnutie vzápätí pozastavil. Vyhovel tak žiadosti, ktorú mu po hlasovaní vlády adresovala opozičná strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid) a aktivistické skupiny. Súd takto súčasne vláde zabránil vymenovať náhradníka za Baharav-Miaraovú.



Najvyšší súd súčasne oznámil, že ďalšie petície proti odvolaniu prerokuje v nasledujúcich 30 dňoch, doplnila AFP.



Denník Jerusalem Post informoval, že pred domom Baharav-Miaraovej sa v nedeľu večer zišli tisíce ľudí, aby jej pred hlasovaním vlády vyjadrili svoju podporu. Snahy o jej odvolanie z funkcie podľa demonštrantov iniciovali tí, ktorí „sa snažia rozložiť izraelskú demokraciu“. Podľa verejnoprávnej televízie KAN medzi policajtmi a protestujúcimi došlo aj k potýčkam.



Generálny prokurátor v Izraeli zohráva kľúčovú úlohu pri dohľade nad zákonnosťou rozhodnutí vlády. Baharav-Miaraová sa často dostávala do sporov s premiérom Benjaminom Netanjahuom kvôli vládnym opatreniam, ktoré považovala za nezákonné. Napätie medzi nimi sa vystupňovalo začiatkom tohto roka, keď Baharav-Miaraová spochybnila zákonnosť vymenovania Davida Ziniho za šéfa domácej spravodajskej služby Šin Bet. Podľa jej názoru bol Netanjahu pri rozhodovaní v tejto veci v konflikte záujmov, pretože Šin Bet vyšetroval poradcov premiéra v rámci korupčnej kauzy známej ako Qatargate.



Táto kauza sa týka podozrenia, že Netanjahuovi najbližší spolupracovníci boli platení katarskou vládou za lobovanie v jej prospech a za propagáciu Kataru. Kauza bola odhalená vo februári 2025. Netanjahu popiera akékoľvek pochybenie a kauzu Qatargate označil za „hon na čarodejnice“.



Samotný Katar je pritom pre Izrael veľmi kontroverzný, pretože je považovaný za podporovateľa palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré 7. októbra 2023 spustila útok na Izrael, čo malo za následok odvetu izraelskej armády a prebiehajúcu vojnu v palestínskom Pásme Gazy. Katar je aj jedným zo sprostredkovateľov na nepriamych rokovaniach o ukončení tejto vojny.



Netanjahu a jeho spojenci už dlho obviňujú izraelské súdnictvo z kumulovania moci a zasahovania do rozhodnutí exekutívy. Kontroverzné úsilie jeho vlády o reformu súdnictva vyvolalo v roku 2023 mesiace masových protestov, ktorých iniciátori varovali, že plánované zmeny by v Izraeli narušili systém bŕzd a protiváh. Úsilie o reformu v justícii bolo pozastavené po vypuknutí vojny v Pásme Gazy.