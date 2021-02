Izraelská vláda odškodní rodiny desaťročia nezvestných detí

Jeruzalem 23. februára (TASR) - Izraelská vláda v pondelok odsúhlasila plán poskytnúť finančnú kompenzáciu v celkovej výške 162 miliónov izraelských šekelov (takmer 41 miliónov eur) príbuzným tisícok tzv. stratených detí. Mnohé z nich zahynuli alebo sú nezvestné odvtedy, čo ich rodiny začiatkom 50. rokov 20. storočia emigrovali z arabských krajín do vtedy novovytvoreného izraelského štátu, píše agentúra DPA.



Krátko po založení Izraela v roku 1948 do krajiny emigrovalo približne 50.000 Židov z Jemenu, ako aj iných arabských či balkánskych krajín. Mnohí z nich boli tesne po príchode umiestnení do dočasných utečeneckých táborov.



Chaos a náročné podmienky v preplnených táboroch sa údajne podpísali pod usmrtenie tisícok detí a bábätiek imigrantov, tí však dlhodobo tvrdia, že lekári v táboroch im odmietli vydať úmrtné listy ich potomkov.



Mnoho rodinných príslušníkov a aktivistov aj preto dlhodobo tvrdí, že za zmiznutiami stojí vtedajšia vláda, ktorá deti vedome kradla z utečeneckých táborov a dávala ich do opatery židovským rodinám belošského európskeho pôvodu, či už v Izraeli alebo na európskom kontinente.



"Nastal čas, aby rodiny, ktorých deti boli odcudzené, dostali uznanie od izraelského štátu a vlády, ako aj finančnú kompenzáciu," vyjadril sa v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Netanjahu túto kauzu nazval "jednou z najbolestivejších udalostí" izraelských dejín a požiadal ministerstvo školstva, aby ju zaradil do učebných osnov.



Tento oznam však nevyvolal nadšenie medzi aktivistami, podľa ktorých sa vláda odmieta ospravedlniť a prijať zodpovednosť za prípady stoviek zmiznutých detí, približuje agentúra AP.



Izraelská vláda v roku 2016 vytvorila verejne dostupnú online databázu s viac ako 200.000 dokumentmi týkajúcimi sa prípadov stratených detí.



Vyšetrovanie týchto tvrdení bolo po prvý raz spustené v roku 1964, minister financií Israel Katz sa však v pondelok vyjadril, že "oficiálne vyšetrovanie nateraz nebolo ukončené", píše agentúra AFP.