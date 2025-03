Izraelská vláda odvolala šéfa kontrarozviedky Šin Bet

Tel Aviv 21. marca (TASR) - Izraelská vláda v noci na piatok schválila návrh na odvolanie šéfa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara s účinnosťou k 10. aprílu. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z vyhlásenia kancelárie premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý minulý týždeň povedal, že Barovi už nedôveruje a má v úmysle ho odvolať, píše TASR.



Bar sa na zasadnutí vlády nezúčastnil, ale v liste zaslanom jej členom vyjadril presvedčenie, že proces okolo jeho odvolania nebol v súlade s pravidlami a zakladá sa na nepodložených tvrdeniach.



Proti plánu odvolať ho sa v Izraeli protestuje už niekoľko dní. Títo demonštranti sa pridali k protestujúcim, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím Izraela obnoviť boje v Pásme Gazy. Polícia vo štvrtok neskoro večer podľa Reuters použila vodné delá a zatkla množstvo ľudí kvôli potýčkam, ku ktorým došlo počas protestov v Tel Avive a v blízkosti rezidencie premiéra. Pri potýčkach sa podľa polície desiatky demonštrantov pokúsili preraziť bezpečnostné kordóny.



Bar na post šéfa Šin Bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok, no už tak napäté vzťahy s Netanjahuom sa ešte viac zhoršili po tom, čo izraelská kontrarozviedka začiatkom marca zverejnila svoju správu o útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Bar pri prezentácii internej správy analyzujúcej príčiny útoku Hamasu pripustil pochybenia a konštatoval, že ak by kontrarozviedka konala inak, masakru sa dalo zabrániť. Správa však zároveň nepriamo kritizuje Netanjahua za to, že Hamas mohol vybudovať svoj zbrojný arzenál vďaka politike jeho vlády.



Bar v reakcii na zámer Netanjahua odvolať ho uviedol, že prevzal svoju časť zodpovednosti za to, že sa útoku palestínskych kománd nepodarilo zabrániť, preto bol premiérov motív do značnej miery politický. Sám takisto avizoval, že chce z postu odísť predčasne.



Opoziční politici a občianska verejnosť Netanjahua za to ostro kritizujú. Tvrdia, že premiér sa takto snaží zmariť vyšetrovanie prepojení svojich blízkych spolupracovníkov s Katarom. Naopak, s odvolaním Bara súhlasia členovia kabinetu, vládni poslanci aj viaceré verejné osobnosti, pretože mu pripisujú spoluzodpovednosť za tragédiu zo 7. októbra.