Izraelská vláda odvolala vyslankyňu pre boj proti antisemitizmu

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Izraelská herečka a spisovateľka Noa Tišbyová oznámila, že bola odvolaná z funkcie osobitnej vyslankyne Izraela pre boj proti antisemitizmu. Došlo k tomu krátko po tom, ako sa vyslovila proti plánom izraelskej vlády na revíziu súdnictva.



Ako informoval denník The Times of Israel, samotná Tišbyová na sociálnych sieťach napísala, že nevie dôvod svojho odvolania. Do tejto neplatenej, novovytvorenej funkcie ju vymenoval minister zahraničných vecí v minulej vláde Jair Lapid.



"Nemôžem vedieť, či ich k rozhodnutiu viedli moje verejne vyjadrené obavy z reformy súdnictva tejto vlády. Ale vzhľadom na skutočnosť, že antisemitizmus pokračuje vo svojom nebezpečnom náraste na celom svete a ohrozenie existencie Izraela prostredníctvom politiky delegitimizácie sa nespomalilo, je ťažké dospieť k inému rozumnému záveru," konštatovala.



Tišbyová dodala, že je sklamaná rozhodnutím vlády. Vyjadrila však odhodlanie "bojovať proti antisemitizmu a delegitimizácii Izraela na globálnej scéne".