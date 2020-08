Izraelská vláda sa sporí o rozpočte

Jeruzalem 10. augusta (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes uviedol, že je ochotný dať poslednú šancu vláde národnej jednoty, ktorú vedie spoločne so svojím niekdajším rivalom Bennym Gancom. Koaliční partneri sa už mesiace nevedia dohodnúť na novom štátnom rozpočte, píše agentúra DPA.



Netanjahuova strana Likud žiada prijať rozpočet len na zvyšok roka 2020. Gancova strana Modrá a biela (Kachol lavan) naopak trvá na jedinom rozpočte pre roky 2020 a 2021.



Nedeľné zasadanie vlády sa pre spory neuskutočnilo. Premiér Netanjahu a minister obrany Ganc v noci na pondelok akceptovali návrh zákona, predložený poslancom inej strany, ktorý poskytne viac času pri schvaľovaní rozpočtu.



Podľa súčasného zákona má nová izraelská vláda na schválenie rozpočtu 100 dní od svojho nástupu. V prípade, že navrhovaná právna úprava prejde hlasovaním v Knesete (parlamente), vláda bude mať na prijatie rozpočtu čas až do novembra.



„Myslím, že musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli voľbám," povedal Netanjahu počas vystúpenia v izraelskom verejnoprávnom rozhlase.



Ganc sa takisto postavil proti ďalším predčasným voľbám, ktoré by podľa neho krajine neprospeli.



Člen strany Likud, ktorý si želal zostať v anonymite, uviedol, že Netanjahu návrh predĺženia termínu nového rozpočtu prijal ako poslednú šancu na to, aby vláda dosiahla kompromis. Súčasná 35. izraelská vláda sa ujala moci 17. mája 2020.