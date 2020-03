Izraelská vláda schválila opatrenia na obmedzenie pohybu občanov

Tel Aviv 20. marca (TASR) - Izraelská vláda v snahe spomaliť šírenie koronavírusu v noci na piatok jednomyseľne schválila mimoriadne opatrenia obmedzujúce pohyb občanov. Doterajšie usmernenia a odporúčania vydané ministerstvom zdravotníctva tak nadobudli účinnosť, informuje denník The Jerusalem Post.



Opatrenia schválili všetci ministri na zasadnutí vlády konanom formou telekonferencie, píše denník The Times of Israel. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, ako premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil pre koronavírus v Izraeli stav núdze.



Opatrenia ostanú v platnosti nasledujúcich sedem dní, pričom ich porušovanie sa bude trestať finančnými pokutami.



Na základe nových obmedzení nie je Izraelčanom dovolené opustiť svoje domovy, pokiaľ to nie je "absolútne nevyhnutné". Zakázané sú návštevy parkov, pláží, plavární, knižníc či múzeí. Každá činnosť, ktorú nie je potrebné robiť na pracovisku, by sa mala vykonávať z domu.



Otvorené zostávajú nateraz v Izraeli všetky zariadenia poskytujúce základné služby ako supermarkety či lekárne. Občania sa naďalej môžu zúčastňovať na prípadných demonštráciách, ak dodržia podmienku, že na jednom mieste ich nebude viac ako desať a budú od seba vzdialení minimálne dva metre. Rovnako smú chodiť na pohreby či svadby. Povolené je tiež pomáhať starým ľuďom, napríklad aj s nákupmi, ktoré však dotyčný nechá pred vchodom do domu, aby sa vyhol priamemu kontaktu.



V Izraeli aktuálne evidujú 677 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.