Izraelská vláda schválila škrty v rozpočte

Jeruzalem 2. apríla (TASR) - Izraelská vláda na svojom zasadnutí v nedeľu schválila rozpočtové škrty s cieľom financovať takto vytvorenie Národnej gardy, ktorá má podliehať ministerstvu národnej bezpečnosti vedenému Itamarom Ben-Gvirom.



Ako informoval denník Times of Israel (TOI), predpokladá sa, že premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil Ben-Gvirovi podporu návrhu na vytvorenie gardy výmenou za jeho súhlas, že neodíde z koalície na protest proti Netanjahuovmu rozhodnutiu odložiť prijatie zákona o súdnej reforme.



TOI dodal, že niekoľko ministrov na zasadnutí kabinetu vyjadrilo síce výhrady voči návrhu financovať samostatný bezpečnostný orgán, ale napriek tomu ho v hlasovaní podporili.



Líder opozície Jair Lapid označil priority vlády za "smiešne a opovrhnutiahodné" a obvinil ministrov, že hlasovali za "financovanie súkromnej armády hrdlorezov pre klauna z Tiktoku", číám mal na mysli Ben-Gvira.



Denník TOI dodal, že Ben-Gvir na zasadnutí vlády údajne odmietol aj návrh zástupcov ministerstva financií, ktorí tvrdili, že by v priebehu niekoľkých mesiacov mohli nájsť prostriedky účelovo viazané na gardu a bez toho, aby museli škrtať v rozpočtoch iných rezortov.



Schválenie návrhu o spôsobe financovania gardy prichádza v čase rastúcej kritiky voči Národnej garde pod vedením Ben-Gvira, ktorá prichádza nielen z radov opozície. Aj generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová a policajný prezident Kobi Šabtaj sú proti Národnej garde podriadenej Ben-Gvirovi, ktorý je vodcom krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma jehudit).



Šabtaj poslal Ben-Gvirovi list, v ktorom ho upozornil, že Národná garda ako subjekt oddelený od policajných síl "by mohla spôsobiť veľké škody na operačných schopnostiach systémov vnútornej bezpečnosti v krajine z dôvodu poškodenia jednoty velenia a predovšetkým nejasnosti, pokiaľ ide o veliaci subjekt, ktorý nesie celkovú zodpovednosť v územnej oblasti". Dodal, že dôsledkom tejto situácie by mohli byť "vážne operačné zlyhania."



Policajný prezident vyzval, aby sa žiadne rozhodnutie o Národnej garde neprijímalo "bez toho, aby sa vo vláde uskutočnila hĺbková diskusia, v ktorej bude vypočuté stanovisko polície".



Ben-Gvirova kancelária reagovala na Šabtakov list vyhlásením, že dôvodom, prečo sú vyšší policajní predstavitelia proti garde, sú ich "egá".



"Existuje zhoda v tom, že Národná garda je potrebná na starostlivosť o osobnú bezpečnosť, na boj proti nelegálnemu držaniu zbraní, vojnám gangov, poľnohospodárskemu terorizmu - a preto bude Národná garda zriadená," uvádza sa vo vyhlásení Ben-Gvirovej kancelárie.



"Ak polícia predloží seriózny plán, pozitívne zvážime, či to budeme robiť prostredníctvom polície. Ak nie, garda bude pôsobiť pod ministerstvom národnej bezpečnosti," píše sa vo vyhlásení.