Izraelská vláda schválila vymenovanie Ben Gvira do funkcie ministra

Jeruzalem 19. marca (TASR) - Izraelská vláda v utorok v noci jednohlasne schválila návrh premiéra Benjamina Netanjahua na opätovné vymenovanie lídra krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit) Itamara Ben Gvira za ministra národnej bezpečnosti. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters a denníka Times of Israel (TOI).



Ben Gvir a jeho strana opustili vládnu koalíciu v januári, pretože nesúhlasili s uzavretím prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Po utorkovom obnovení ofenzívy ohlásili návrat do vládnej koalície.



Spolu s Ben Gvirom sa do vlády vrátia aj dvaja ministri z jeho strany, Amichaj Elijahu ako minister kultúrneho dedičstva a Jicchak Wasserlauf ako minister pre Negev, Galileu a národnú odolnosť.



Kabinet nomináciu schválil napriek námietkam generálnej prokurátorky Gali Baharav-Maraovej. Podľa nej z právneho hľadiska nie je možné Ben Gvira vymenovať na pozíciu ministra národnej bezpečnosti. Odôvodnenie však neposkytla. Podľa izraelských médií jej názor vychádza z právnych výhrad voči jeho postupu vo funkcii ministra ešte pred odchodom z vlády.



V novembri minulého roka generálna prokurátorka Netanjahuovi povedala, že musí prehodnotiť Ben Gvirovu pozíciu vo vláde, pretože opakovane a pokračujúco zasahuje do operatívnych záležitostí polície. Najvyšší súd ho v minulosti okrem iného obvinil, že politizuje povyšovanie policajtov.