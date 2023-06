Izraelská vláda schválila Židom výstavbu 5000 domov v Predjordánsku

Tel Aviv 26. júna (TASR) - Izraelská pravicová vláda v pondelok schválila plán výstavby viac než 5000 nových domov v okupovanom Predjordánsku, a to napriek kritike Spojených štátov a odporu Palestínčanov. Informovala o tom agentúra AP, z ktorej čerpala TASR.



Domy sa nachádzajú v rôznych fázach plánovania a bezprostredne nebolo jasné, kedy sa začne s výstavbou.



Medzinárodné spoločenstvo považuje výstavbu domov na palestínskych územiach za nelegálnu a poukazuje, že predstavuje prekážku mierového procesu. V Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme – územiach, ktoré dobyl Izrael vo vojne v roku 1967 – žije okolo 700.000 Izraelčanov. Na týchto územiach by mal vzniknúť palestínsky štát.



Izraelskej vláde, ktorá vznikla po minuloročných voľbách, dominujú ultranacionalistickí politici s väzbami na osadníkov. Rozširovanie osád kritizujú Spojené štáty, ktoré sú kľúčovým spojencom Izraela, avšak ako pripomína AP, dosiaľ nepodnikli výraznejšie kroky proti tejto politike. Zatiaľ najviditeľnejším krokom je, že premiér Benjamin Netanjahu od volieb nedostal pozvánku na návštevu Washingtonu. USA taktiež nedávno rozhodli, že neposkytnú peniaze na izraelský vedecký výskum v okupovanom Predjordánsku.



Minister rozvoja periférie, Negeva a Galiley Jicchak Wasserlauf pred pondelkovým hlasovaním izraelskej vlády bagatelizoval nezhody so Spojenými štátmi. "Myslím si, že spojenectvo s USA vydrží... Sú tu nejaké nezhody, ale aj v minulosti sme vedeli, ako ich riešiť," uviedol pre izraelský armádny rozhlas.