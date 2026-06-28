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Izraelská vláda uznala arménsku genocídu
Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka.
Autor TASR
Jeruzalem 28. júna (TASR) - Izraelská vláda v nedeľu jednomyseľne uznala masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Tento krok potvrdzuje zhoršovanie vzájomných vzťahov po začiatku útokov izraelskej armády v Pásme Gazy a teroristických útokoch hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Historické rozhodnutie: Izraelská vláda jednomyseľne schválila návrh ministra zahraničných vecí Gideona Saara na uznanie arménskej genocídy,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie kabinetu musí ešte ratifikovať izraelský parlament.
Izraelské vlády sa doteraz vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne.
Po roku 2010 a incidente na lodi Mavi Marmara v rámci flotily smerujúcej do Pásma Gazy sa vzťahy zhoršili a Ankara dokonca odvolala svojho veľvyslanca z Izraela. Po 7. októbri 2023 pravidelne obviňuje Izrael z páchania genocídy na palestínskom území a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane prirovnával izraelských vodcov k nacistickým predstaviteľom.
Turecko pozastavilo väčšinu obchodu s Izraelom a stalo sa jedným z najsilnejších diplomatických podporovateľov Hamasu.
Arméni sa dlhodobo snažia o medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie počas Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 sa rovnalo genocíde. Tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a tvrdí, že zomierali Arméni aj Turci. Počet obetí odhaduje na státisíce.
Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka.
Susediace Arménsko a Turecko doteraz nemajú diplomatické vzťahy, ale v posledných rokoch naznačili záujem o otepľovanie vzťahov.
„Historické rozhodnutie: Izraelská vláda jednomyseľne schválila návrh ministra zahraničných vecí Gideona Saara na uznanie arménskej genocídy,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie kabinetu musí ešte ratifikovať izraelský parlament.
Izraelské vlády sa doteraz vyhýbali formálnemu uznaniu arménskej genocídy, aby si zachovali vzťahy s Tureckom, ktoré bolo kedysi jedným z najbližších strategických partnerov Izraela v regióne.
Po roku 2010 a incidente na lodi Mavi Marmara v rámci flotily smerujúcej do Pásma Gazy sa vzťahy zhoršili a Ankara dokonca odvolala svojho veľvyslanca z Izraela. Po 7. októbri 2023 pravidelne obviňuje Izrael z páchania genocídy na palestínskom území a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane prirovnával izraelských vodcov k nacistickým predstaviteľom.
Turecko pozastavilo väčšinu obchodu s Izraelom a stalo sa jedným z najsilnejších diplomatických podporovateľov Hamasu.
Arméni sa dlhodobo snažia o medzinárodné uznanie, že masové zabíjanie počas Osmanskej ríše v rokoch 1915 až 1917 sa rovnalo genocíde. Tvrdia, že zomrelo 1,5 milióna ľudí. Turecko dôrazne popiera obvinenie z genocídy a tvrdí, že zomierali Arméni aj Turci. Počet obetí odhaduje na státisíce.
Vraždy uznali za genocídu viac ako dve desiatky krajín vrátane Spojených štátov, Francúzska a Nemecka.
Susediace Arménsko a Turecko doteraz nemajú diplomatické vzťahy, ale v posledných rokoch naznačili záujem o otepľovanie vzťahov.