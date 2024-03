Izraelská vláda vyhlásila 7. október za pamätný deň obetí útoku Hamasu

Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izraelská vláda schvália 7. október za pamätný deň obetí bezprecedentného útoku militantného hnutia Hamas na území Izraela, ktorý mal za následok vojnu v Pásme Gazy. Oznámila to v nedeľu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Pamätný deň bude zahŕňať dve štátne ceremónie na pripomenutie si obetí masakry. Na jednom z týchto podujatí si uctia vojakov, ktorí zahynuli vo vojne v Gaze, zatiaľ čo na druhom si uctia pamiatku "civilistov, ktorí boli zavraždení pri teroristických činoch" 7. októbra 2023.



Bezprecedentný útok militantov z Hamasu na južnú časť Izraela si 7. októbra si vyžiadal približne 1160 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov, uvádza AFP. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj približne 250 izraelských a zahraničných rukojemníkov. Desiatky z nich v novembri prepustili počas prímeria. V Pásme Gazy však naďalej takto zadržiavajú podľa údajov Izraela približne 130 ľudí, z ktorých o zhruba 100 sa predpokladá, že sú stále nažive.



Izrael v reakcii na útok Hamasu spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy s cieľom zničiť týchto militantov. Podľa údaju tamojších úradov vedených Hmasom pri nej dosiaľ prišlo o život už prinajmenšom 31.645 ľudí, väčšinou žien a detí.



K počtu obetí podľa Izraela výrazne prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.