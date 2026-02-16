< sekcia Zahraničie
Izraelská vláda začala registráciu pozemkov na Západnom brehu Jordánu
Autor TASR
Jeruzalem 16. februára (TASR) - Izraelská vláda v nedeľu po prvýkrát od roku 1967 spustila proces registrácie pozemkov na Západnom brehu Jordánu. Palestínske orgány to označili za snahu o faktickú anexiu svojho územia. Upozornili na to agentúry Reuters a AFP, informuje TASR.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že toto opatrenie umožní „transparentné a dôkladné objasnenie nárokov na riešenie právnych sporov“. Rezort objasnil, že krok je potrebný vzhľadom na nezákonnú registráciu pozemkov v oblastiach kontrolovaných Palestínskou samosprávou.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967, žijú tam tri milióny Palesínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Na tomto území však žije aj približne 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Proces registrácie pozemkov je od začiatku izraelskej okupácie zmrazený. Po jeho opätovnom spustení budú musieť obyvatelia svoje nároky na pozemky podložiť dokumentmi preukazujúcimi vlastníctvo. Podľa televízie al-Džazíra je však pre mnohých Palestínčanov po rokoch izraelskej okupácie náročné svoje nároky preukázať.
Izraelské médiá informovali, že proces registrácie sa bude týkať iba oblasti C, ktorá tvorí približne 60 percent územia Západného brehu a je pod plnou izraelskou bezpečnostnou a administratívnou kontrolou. V oblasti C žije asi 300.000 Palestínčanov.
Palestínska prezidentská kancelária v reakcii spustenie registrácie pozemkov odsúdila a vyhlásila, že ide o „faktickú anexiu okupovaného palestínskeho územia a vyhlásenie o začatí plánov zameraných na upevnenie okupácie prostredníctvom nelegálnej výstavby osád“. Krok izraelskej vlády odsúdili aj Egypt, Jordánsko a Katar.
Registrácia pozemkov je jedným z viacerých opatrení, ktoré presadili izraelskí radikálni ministri s cieľom upevniť kontrolu nad Západným brehom, píše AFP. Kabinet už židovským osadníkom povolil priamo kupovať pozemky na Západnom brehu a izraelským orgánom umožnil spravovať určité náboženské miesta v oblastiach pod kontrolou Palestínskej samosprávy.
