Izraelská vláda zhabala vybavenie agentúry AP

Jeruzalem 21. mája (TASR) - Izraelské úrady v utorok pri hraniciach s Pásmom Gazy zhabali kameru a vysielacie zariadenie tlačovej agentúry Associated Press (AP). Ako dôvod uviedli porušenie nového opatrenia izraelskej vlády o zastavení činnosti spravodajskej televízie al-Džazíra v Izraeli, píše TASR.



Televízna stanica al-Džazíra so sídlom v Katare patrí medzi tisíce klientov, ktorí majú prístup k živému vysielaniu agentúry AP i ďalších spravodajských organizácii. AP utorkové konanie izraelskej vlády odsúdila.



"Agentúra Associated Press dôrazne odsudzuje kroky izraelskej vlády, ktorá zastavila náš dlhodobý priamy prenos o situácii v Gaze a zhabala vybavenie AP," povedala viceprezidentka AP pre firemnú komunikáciu Lauren Eastonová. Odstavenie vysielania podľa nej nebolo založené na jeho obsahu, ale "skôr na zneužívaní nového zákona o zahraničných vysielateľoch zo strany izraelskej vlády".



"Žiadame izraelské úrady, aby nám vrátili naše vybavenie a umožnili nám okamžite obnoviť živé vysielanie, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní tejto dôležitej vizuálnej žurnalistiky pre tisíce médií na celom svete," dodala Eastonová.



Predstavitelia izraelského ministerstva komunikácií dorazili na stanovisko agentúry AP v meste Sderot pri hraniciach s Pásmom Gazy v utorok popoludní a zhabali jej vybavenie a stiahli priamy prenos s pohľadom na sever palestínskej enklávy. Zamestnancom tlačovej agentúry odovzdali dokument podpísaný izraelským ministrom komunikácií Šlomom Karim, v ktorom bolo napísané, že AP porušuje nový zákon o zahraničných vysielateľoch v krajine.



K zhabaniu vybavenia došlo po minulotýždňovej verbálnej výzve na ukončenie priameho prenosu, čo AP odmietla urobiť.



"V súlade s rozhodnutím vlády a pokynom ministra komunikácií bude ministerstvo komunikácií naďalej prijímať všetky potrebné donucovacie opatrenia na obmedzenie vysielania, ktoré poškodzuje bezpečnosť štátu," informoval rezort vo vyhlásení.



AP zdôraznila, že dodržiava pravidlá izraelskej vlády zakazujúce vysielanie detailov, ako napríklad pohyb vojsk, ktoré by mohli ohroziť izraelských vojakov. Dodala, že v jej priamom prenose bol väčšinou zobrazený dym nad Pásmom Gazy.



Izraelská vláda začiatkom mája schválila zastavenie činnosti spravodajskej televízie al-Džazíra v Izraeli. Tamojšie úrady zatvorili kancelárie tejto televízie, skonfiškovali jej vybavenie, zakázali vysielanie stanice na území Izraela a zablokovali jej webové stránky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil al-Džazíru za "stanicu nenávisti". Jeho kabinet už dlho obviňuje túto televíziu zo zaujatosti voči Izraelu, a to aj pri spravodajstve o súčasnej vojne proti militantom hnutia Hamas v Pásme Gazy.



Al-Džazíra patrí k niekoľkým zahraničným médiám, ktoré zostávajú v Pásme Gazy počas vojny. Vysiela zábery následkov leteckých útokov a preplnených nemocníc a obviňuje Izrael z masakrov. Izrael obviňuje túto televíziu zo spolupráce s Hamasom.