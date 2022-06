Izraelská vládna koalícia rozpustí parlament a vypíše nové voľby

Jeruzalem 20. júna (TASR) - Izraelská vláda na budúci týždeň predloží návrh zákona, ktorým rozpustí parlament (Kneset) a vypíše nové voľby. V spoločnom vyhlásení to v pondelok uviedli predstavitelia vládnej koalície, premiér Naftali Bennett a minister zahraničných vecí Jair Lapid. Informovali o tom agentúra AFP a portál Times of Israel.



Po rozpustení Knesetu by sa mal Lapid stať dočasným premiérom, kým nezloží prísahu nová vláda. Bennett a Lapid sa plánujú prihovoriť verejnosti o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ), kde zverejnia podrobnosti.