Izraelská vojačka sa zranila, keď do nej v Predjordánsku vrazilo auto

Migron 29. novembra (TASR) — Izraelská vojačka utrpela v utorok vážne zranenia, keď do nej v lokalite na území Predjordánska vrazilo terénne auto. Útočník z miesta činu ušiel. Policajti ho po krátkom prenasledovaní smrteľne postrelili, informuje denník The Times of Israel (TOI).



Incident sa stal neďaleko osady Migron ležiacej severne od Jeruzalema. Izraelská polícia na základe záznamov z bezpečnostných kamier uviedla, že šlo o zámerný útok. Vodič terénneho auta totiž zmenil smer jazdy, keď zbadal vojačku kráčajúcu z parkoviska k chodníku. Vozidlo vrazilo do ženy na chodníku, potom prešlo cez malú záhradku na diaľnicu, po ktorej z miesta činu ušlo.



Izraelská armáda incident vyhodnotila ako útok spáchaný zámerným vrazením autom a požiadala, aby zábery útoku neboli zverejnené.



Obeťou útoku je asi 20-ročná žena, ktorá pri ňom utrpela zranenie hlavy. Po prevoze do nemocnice a ošetrení je jej stav podľa lekárov stabilizovaný.



Izraelský verejnoprávny telerozhlas informoval, že útočníkom bol 45-ročný muž, otec piatich detí z mesta Bajtúnijá. Podľa tohto zdroja mal platné povolenie pracovať v židovských osadách na západnom brehu Jordánu.



Izraelská armáda na jar spustila v Predjordánsku sériu razií, pri ktorej sa zamerala najmä na severnú časť tejto oblasti. Ide o reakciu na sériu palestínskych útokov, ktoré si od začiatku roka vyžiadali v Izraeli a na Západnom brehu 31 obetí.



Počas tejto operácie izraelských bezpečnostných zložiek na okupovaných územiach bolo zadržaných už takmer 2500 ľudí. O život prišlo približne 150 Palestínčanov. Mnohí z nich zahynuli pri násilných potýčkach s izraelskými bezpečnostnými silami. Zároveň došlo k prudkému nárastu útokov židovských osadníkov na Palestínčanov a bezpečnostné sily, konštatoval TOI.