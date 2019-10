Izraelské ambasády po celom svete štrajkujú

Jeruzalem 30. októbra (TASR) - Izraelské ambasády a konzuláty na celom svete vstúpili v stredu do štrajku v súvislosti so sporom medzi ministerstvami zahraničných vecí a financií, týkajúcim sa platov veľvyslancov. Informovala o tom agentúra DPA.



Ministerstvo financií totiž v júli odsúhlasilo zvýšenie mzdy pre veľvyslancov, ktorí musia na základe nových požiadaviek platiť dane v súvislosti so svojimi životnými nákladmi, avšak toto rozhodnutie neskôr zrušilo, uviedol pre DPA Hanan Goder-Goldberger z izraelského odborového zväzu Histadrut.



"Nebudú ponúkané žiadne služby a nikto nebude môcť vstúpiť na izraelské veľvyslanectvá a konzuláty," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničia. To kritizovalo ministerstvo financií za porušenie podmienok vzájomnej dohody z 21. júla a prijatie jednostranného postupu na zmenu platného protokolu.



Ministerstvo financií v stanovisku uviedlo: "Zamestnanci ministerstva zahraničných vecí sú povinní platiť dane; tak ako každý iný občan štátu Izrael."



"Je nám ľúto, že zamestnanci ministerstva zahraničia si v snahe zlepšiť svoje osobné podmienky zvolili vyhýbať sa plateniu daní a chcú takýmto spôsobom ohroziť dôležité služby," dodalo ministerstvo financií s tým, že ani pracovníci ministerstva zahraničných vecí nestoja nad zákonom.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí a 103 ambasád po celom svete vstúpili do štrajku vôbec po prvý raz v roku 2014. Dôvodom boli platové a podmienky a ďalšie záležitosti týkajúce sa pracovných zmlúv veľvyslancov.