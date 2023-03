Izraelské zložky mali smrteľne zraniť páchateľa útoku v Huwwáre

Nábulus 7. marca (TASR) — Izraelské jednotky v utorok pri razii v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu smrteľne postrelili jedného Palestínčana a niekoľko ďalších zranili. Podľa agentúry AFP o tom informovalo palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Obeťou streľby sa stal 26-ročný muž, ktorého zasiahli do hrudníka. Päť ďalších osôb utrpelo zranenia, spresnil rezort zdravotníctva.



Izraelská armáda informovala, že bezpečnostné zložky zasahujú v utečeneckom tábore Džanín na severe Predjordánska, no podrobnosti neuviedla.



V hebrejčine vychádzajúce médiá medzičasom bez uvedenia zdroja informovali, že počas zásahu izraelských zložiek v Džaníne boli zabití štyria Palestínčania vrátane osoby podozrivej zo streľby v palestínskom meste Huwwára na Západnom brehu.



Ide o incident z minulého týždňa, keď palestínsky ozbrojenec na diaľnici Route 60 spustil z bezprostrednej blízkosti paľbu na auto patriace Izraelčanom. Z miesta činu následne ušiel, zrejme pešo, pripomenul web denníka The Times of Israel. Útok si vyžiadal životy dvoch bratov vo veku 21 a 19 rokov.



Utorňajší zásah bol najnovšou zo série operácií izraelskej armády na severe Západného brehu a uskutočnil sa v čase prudkého nárastu násilností v izraelsko-palestínskom konflikte, konkrétne na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967.



Od začiatku roka si konflikt vyžiadal životy 66 dospelých Palestínčanov a detí vrátane militantov a civilistov.



Podľa bilancie agentúry AFP, založenej na oficiálnych zdrojoch oboch strán, bolo za rovnaké obdobie zabitých 13 dospelých a detí z Izraela vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek a civilistov a jedna civilistka ukrajinského pôvodu.



Začiatkom marca sa izraelskí a palestínski predstavitelia v spoločnom vyhlásení po rozhovoroch v Jordánsku zaviazali, že "zabránia ďalšiemu násiliu" a prihlásili sa k snahám o deeskaláciu napätia.