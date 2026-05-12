Izraelské buldozéry zbúrali desiatky palestínskych obchodov
Demolácie sa uskutočnili v meste Al-Ajzaríja, necelý týždeň potom, čo vlastníci dostali výzvy na vypratanie obchodov postavených bez stavebného povolenia.
Autor TASR
Ramalláh 12. mája (TASR) - Izraelské buldozéry v utorok zbúrali v meste ležiacom juhovýchodne od Jeruzalema približne 50 palestínskych obchodov. Pripravili tým pôdu v rámci projektu výstavby cesty, ktorý súvisí so židovskými osadami na okupovanom Západnom brehu rieky Jordán, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Demolácie sa uskutočnili v meste Al-Ajzaríja, necelý týždeň potom, čo vlastníci dostali výzvy na vypratanie obchodov postavených bez stavebného povolenia. Ich právni zástupcovia podali odvolania až na izraelský Najvyšší súd, avšak buldozéry napriek tomu budovy zbúrali v dôsledku čoho príde podľa miestnych úradov o príjem viac ako 200 rodín.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že zdemolované boli autoumyvárne, zberne šrotu a stánky so zeleninou, ktoré boli postavené nelegálne. Majitelia údajne už niekoľko rokov vedeli o tom, že sa chystá zásah. Podľa Palestínčanov je však takmer nemožné od izraelských úradov získať riadne stavebné povolenia.
Izrael tvrdí, že zbúranie týchto budov je potrebné, aby sa uvoľnil priestor pre cestu slúžiacu miestnym palestínskym komunitám na Západnom brehu. Palestínski predstavitelia ale tvrdia, že cesta je súčasťou širšieho plánu, ktorého cieľom je zabrániť palestínskym vozidlám vo vjazde na novú diaľnicu, ktorá sa stavia pre potreby neďalekých židovských osád.
Podľa AP diaľnica patrí do strategického úseku Západného brehu známeho ako zóna E1, ktorý Izrael rozvíja, aby zabránil vzniku palestínskeho štátu.
Iniciatíva Peace Now, ktorá sa zasadzuje proti židovským osadám, upozornila, že vybudovanie spomínanej cesty bude mať za následok vysídlenie tisícov beduínskych Arabov žijúcich v dotknutej oblasti. Izrael, naopak presviedča, že cesta má prepojiť palestínske mestá, vyriešiť dopravné zápchy a zlepšiť kvalitu života miestnych obyvateľov.
Zóna E1 vyvoláva dlhodobo obavy, pretože by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu pritom považujú za základ budúceho štátu. Izrael plánuje v tejto zóne vybudovať tiež približne 3500 bytových jednotiek v rámci novej štvrte existujúcej osady Ma'ale Adumim.
