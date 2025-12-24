< sekcia Zahraničie
Izraelské fórum zverejnilo AI video posledného rukojemníka z Gazy
Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, prepustil 47 zo 48 rukojemníkov - živých i mŕtvych.
Autor TASR
Tel Aviv 24. decembra (TASR) - Izraelské Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb v utorok zverejnilo umelou inteligenciou (AI) vytvorené video posledného rukojemníka Rana Gviliho, ktorého telo naďalej zadržiava militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy. Postava Gviliho sa vo videu prihovára americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a žiada ho, aby pomohol s návratom tela do Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pán prezident, žiadam vás, aby ste to dotiahli do konca: prosím, priveďte ma domov. Moja rodina si to zaslúži. Ja si zaslúžim právo byť pochovaný so cťou v krajine, za ktorú som bojoval,“ hovorí postava vytvorená AI.
Minútové video má znázorňovať Gviliho, ako sedí v tuneli v Pásme Gazy. Izraelské fórum tvrdí, že ho zverejnilo s povolením Gviliho rodiny.
V čase útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 mal Gvili 24 rokov a bol príslušníkom policajnej jednotky. Bol postrelený počas bojov v kibuci Alumim a následne ho militanti odvliekli do palestínskej enklávy. Izraelskí predstavitelia v januári 2024 potvrdili Gviliho rodičom, že podľahol zraneniam.
Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, prepustil 47 zo 48 rukojemníkov - živých i mŕtvych.
V druhej fáze prímeria sa má Izrael stiahnuť z pozícií v Gaze, vzniknúť má dočasná správa, ktorá bude spravovať enklávu namiesto Hamasu. Nasadené majú byť aj medzinárodné stabilizačné sily. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa ešte v decembri stretne na Floride s prezidentom Trumpom, s ktorým bude diskutovať o druhej fáze prímeria, uviedla AFP.
