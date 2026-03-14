Izraelské granáty zasiahli základňu OSN v južnom Libanone
Minulý týždeň sa terčom dvoch raketových útokov stalo veliteľstvo ghanského práporu UNIFIL v meste Kawzá, pri ktorom boli zranení traja ghanskí príslušníci mierových síl.
Bejrút, 14. marca 2026 (TASR) - Izraelské granáty podľa libanonských štátnych médií v piatok zasiahli základňu mierových síl OSN v južnom Libanone, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Izraelské granáty dopadli do areálu veliteľstva nepálskeho práporu UNIFIL v meste Mais el-Džabal,“ uviedla Libanonská štátna tlačová agentúra NNA odkazujúc na Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL).
UNIFIL ani izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
Minulý týždeň sa terčom dvoch raketových útokov stalo veliteľstvo ghanského práporu UNIFIL v meste Kawzá, pri ktorom boli zranení traja ghanskí príslušníci mierových síl. NNA vinníka neuviedla, no libanonský prezident Džúzíf Awn z útokov obvinil Izrael.
Jednotky UNIFIL pôsobia najmä na juhu krajiny pri hranici s Izraelom. Majú tri základné úlohy: monitorovať prímerie medzi Izraelom a Libanonom; podporovať libanonskú armádu na juhu krajiny a dohliadať na tzv. modrú líniu - demarkačnú líniu medzi Izraelom a Libanonom.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď militantné proiránske šiitské hnutie Hizballáh zaútočilo na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán. Prezident Awn hnutie vzápätí obvinil z toho, že pracuje na rozpade štátu.
