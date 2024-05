Izraelské jednotky ovládli palestínsku stranu priechodu Rafah

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Izraelský vojenský rozhlas v utorok ráno informoval, že izraelské jednotky prevzali kontrolu nad palestínskou časťou pohraničného priechodu Rafah, ktorý sa nachádza na hraniciach Egypta a Pásma Gazy.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že izraelská armáda vydá k situácii oficiálne stanovisko.



Hovorca úradu Pásma Gazy spravujúceho pohraničný post Rafah pre Reuters uviedol, že pre prítomnosť izraelských tankov je tento priechod uzavretý. Zastavenie prepravy humanitárnych zásielok potvrdili aj tri zdroje humanitárnych organizácií.



Denník The Times of Israel (TOI) informoval, že izraelské jednotky ešte v noci na utorok ovládli aj cestu, ktorá spája priechod Rafah s mestom Saláh ad-Dín.



Podľa izraelskej armády jej letectvo v noci na utorok v Rafahu zasiahlo viac ako 50 lokalít spájaných s Hamasom.



Izraelská armáda podľa TOI uviedla, že počas nočnej operácie v oblasti Rafahu zabila asi 20 ozbrojencov a odhalila tri tunelové šachty. Počas izraelskej ofenzívy tiež zasiahli a zničili auto naložené výbušninami smerujúce k tanku izraelskej armády.



Po tom, čo izraelská armáda v pondelok začala evakuačnú operáciu v Rafahu, Hamas informoval Egypt a Katar, že schválil ich návrh na dohodu o prímerí s Izraelom. Úrad premiéra Benjamina Netanjahua reagoval, že tento návrh ďaleko zaostáva za požiadavkami Izraela, ktorý však vyšle delegáciu do Egypta, aby na rokovaniach o prímerí dohodla zastavenie bojov "za podmienok prijateľných pre Izrael".