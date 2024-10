Izraelské jednotky údajne opäť ostreľovali pozície misie OSN

Bejrút 11. októbra (TASR) - Izraelské jednotky v piatok údajne opäť strieľali na pozorovacie stanovište mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL). Incident sa odohral v blízkosti základne UNIFIL pri meste Nákúra v južnom Libanone a zranenia pri ňom utrpeli dve osoby. S odvolaním sa na zdroje z OSN o tom v piatok informovala agentúra Reuters, píše TASR. Izraelská armáda sa k incidentu zatiaľ nevyjadrila, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Podobný incident sa v Nákúre odohral aj vo štvrtok, doplnil Reuters s tým, že zranenia utrpeli dvaja vojaci UNIFIL.



Izraelskí vojaci vo štvrtok okrem toho údajne zaútočili aj na vchod do bunkra, v ktorom sa - pri dedine Labbúna - ukrývali mierové jednotky. Pri útoku boli poškodené hliadkovacie vozidlá, elektrické vedenie a komunikačný systém.



Misia UNIFIL vo štvrtok vo svojom vyhlásení upozornila, že akýkoľvek úmyselný útok na mierové sily je vážnym porušením medzinárodného humanitárneho práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701".



Útoky na mierovú misiu OSN v Libanone v piatok odsúdil aj predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý sa momentálne zúčastňuje na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie v Laose.



Konanie Izraela označil Michel za nezodpovedné a neprijateľné a vyzval Izrael i strany konfliktu v Libanone, aby plne rešpektovali medzinárodné humanitárne právo.



S vyhláseniami v podobnom duchu prišli vo štvrtok a v noci na piatok aj Spojené štáty, Španielsko, Taliansko i Francúzsko.