Izraelské jednotky vykonali razie proti pašerákom zbraní na juhu Sýrie

Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jej jednotky na juhu Sýrie vykonali razie proti osobám podozrivým z pašovania zbraní. Zbrane skonfiškovali a podozrivých vypočuli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení sa uvádza, že vojaci v noci dokončili „misie spočívajúce vo výsluchu viacerých podozrivých osôb zapojených do obchodovania so zbraňami v oblasti Hader v južnej Sýrii“. Hader sa nachádza neďaleko sýrskych Golanských výšin, ktoré Izrael v roku 1981 anektoval.



„Vojaci vstúpili súčasne do štyroch lokalít a našli množstvo zbraní, s ktorými podozriví obchodovali,“ uviedla armáda. Izraelské jednotky v oblasti podľa nej naďalej zostanú, „aby zabránili teroristom v upevňovaní pozícií v Sýrii a aby ochránili izraelských civilistov, najmä obyvateľov Golanských výšin“.



Po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada islamistickými povstalcami v decembri minulého roka, Izrael postúpil do sýrskych oblastí za líniou OSN v Golanských výšinách, ktorá oddeľovala ozbrojené sily oboch krajín.



Izrael tiež podnikol veľké množstvo útokov na vojenské pozície sýrskej armády. Vláda argumentovala tým, že zbrane nesmú padnúť do rúk novým vládcom Sýrie, ktorých považuje za radikálov a džihádistov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tiež požaduje demilitarizáciu oblastí južne od Damasku