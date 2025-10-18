< sekcia Zahraničie
Izraelské jednotky zabili deväť Palestínčanov
Autor TASR
Gaza 18. októbra (TASR) - Úrad gazskej civilnej obrany v sobotu oznámil, že izraelské jednotky v piatok napriek prímeriu zabili deväť Palestínčanov cestujúcich v autobuse, ktorý údajne prekročil tzv. žltú líniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Agentúra AFP vysvetľuje, že na základe prímeria uzavretého medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas sa izraelské jednotky stiahli za tzv. žltú líniu, pričom stále majú pod kontrolou približne polovicu územia Pásma Gazy.
„Príslušníci civilnej obrany včera po izraelskom útoku na autobus prevážajúci vysídlené osoby našli deväť tiel,“ uviedol hovorca úradu gazskej civilnej obrany Mahmúd Bassal, podľa ktorého boli všetci členmi jednej rodiny a za žltú líniu prišli „skontrolovať svoj domov“.
Izraelská armáda v reakcii uviedla, že identifikovala vozidlo za žltou líniou, kde podľa dohody o prímerí s Hamasom nemalo čo robiť. „Vojaci vypálili varovné výstrely smerom k podozrivému vozidlu, ale to sa naďalej približovalo k vojakom spôsobom, ktorý pre nich predstavoval bezprostrednú hrozbu,“ uviedla armáda. „Jednotky spustili paľbu s účelom odstrániť nebezpečenstvo v súlade s dohodou (o prímerí),“ dodala.
Prímerie medzi Izraelom a Hamasom platí druhý týždeň, no od jeho začiatku bolo hlásených už niekoľko podobných incidentov v okolí žltej línie. Agentúra AFP pripomína, že v dôsledku prímeria na sever Pásma Gazy prichádzajú státisíce Palestínčanov v snahe vrátiť sa do svojich často zničených domovov.
