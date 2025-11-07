< sekcia Zahraničie
Izraelské jednotky zabili na Západnom brehu dvoch tínedžerov
Od začiatku vojny v Pásme Gazy z októbra 2023 sa situácia na Západnom brehu Jordánu zhoršila a vzrástli prípady násilia.
Autor TASR
Ramalláh 7. novembra (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že zabila dvoch údajných podozrivých, ktorí podľa nej v noci hádzali Molotovove koktaily v dedine na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Palestínske ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že išlo o dvoch 16-ročných chlapcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Minulú noc...boli identifikovaní dvaja teroristi po tom, čo zapálili a hodili Molotovove koktaily smerom k hlavnej ceste“ v dedine Džudajra, uviedla armáda vo vyhlásení. Vojenská jednotka nasadená v oblasti incidentu „eliminovala“ tieto osoby, dodala.
Armáda zverejnila kamerové záznamy zobrazujúce dve osoby, ktoré hádžu horiace predmety cez múr. Podľa AFP ide zrejme o múr oddeľujúci oblasť pri Džudajre od cesty, ktorú využívajú Izraelčania.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení uviedlo, že izraelská armáda odviezla telá dvoch mladíkov, ktorých zabila.
Armáda v stredu zabila ďalšieho palestínskeho tínedžera, ktorý podľa nej hodil výbušné zariadenie na izraelské jednotky. V piatkovom vyhlásení uviedla, že na Západnom brehu tento týždeň zabila troch „militantov“ a zadržala 60 „hľadaných osôb“.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy z októbra 2023 sa situácia na Západnom brehu Jordánu zhoršila a vzrástli prípady násilia. Odvtedy tam zahynulo pre izraelské vojenské operácie, extrémistické útoky a ozbrojené strety či násilie izraelských osadníkov už 1001 Palestínčanov, uvádza palestínske ministerstvo zdravotníctva. Na izraelskej strane hlásia za to isté obdobie 43 obetí.
V uplynulom období eskalovalo na tomto území aj násilie zo strany izraelských osadníkov voči pestovateľom a zberačom olív. Len v prvom týždni zberu olív došlo k viac ako 150 útokom osadníkov, pričom vyvrátených, zlomených alebo inak poškodených bolo viac než 700 olivovníkov. Túto eskaláciu násilia odsúdila aj Organizácia Spojených národov, podľa ktorej došlo v prvej polovici tohto roka k 757 útokom osadníkov, ktoré spôsobili obete alebo škody na majetku. To predstavuje nárast o 13 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
