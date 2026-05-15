Izraelské jednotky zabili tínedžera na Západnom brehu Jordánu
Autor TASR
Ramalláh 15. mája (TASR) - Palestínska samospráva v piatok oznámila, že izraelské jednotky na okupovanom Západnom brehu Jordánu zabili 15-ročného chlapca. Izraelská armáda tvrdí, že hádzal kamene na izraelské autá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo zdravotníctva objasnilo, že chlapca zastrelili v meste guvernoráte Nábulus, pričom jeho telo zadržiavajú izraelské jednotky.
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že „eliminovala maskovaného teroristu,“ ktorý „hádzal kamene na izraelské vozidlá na hlavnej ceste, čím ohrozoval životy“.
Na Západnom brehu Jordánu sa násilie zintenzívňuje od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. AFP na základe údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva informuje, že izraelské jednotky alebo osadníci na tomto okupovanom území zabili od začiatku vojny najmenej 1072 Palestínčanov.
Z údajov Izraela vyplýva, že za rovnaké obdobie zahynulo pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách na Západnom brehu Jordánu najmenej 46 Izraelčanov.
V súvislosti s násilnosťami páchanými na Palestínčanoch na Západnom brehu Jordánu dosiahli ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov. Izraelskí predstavitelia tento krok odsúdili.
