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Izraelské letectvo zachytilo nad juhom krajiny dron z Jemenu
K úderu došlo po tom, čo Irán v nedeľu večer spustil útoky v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Autor TASR
Tel Aviv 9. júna (TASR) - Izraelské letectvo zachytilo nad juhom krajiny v okolí mesta Ejlat dron z Jemenu, oznámila v utorok tamojšia armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia sa v pondelok prihlásili k prvému raketovému útoku na Izrael od začiatku apríla a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori.
K úderu došlo po tom, čo Irán v nedeľu večer spustil útoky v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnému hnutiu Hizballáh. Ten následne zaútočil na Irán. Obe krajiny neskôr vyhlásili, že sa nateraz zdržia ďalších útokov.
Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia sa v pondelok prihlásili k prvému raketovému útoku na Izrael od začiatku apríla a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori.
K úderu došlo po tom, čo Irán v nedeľu večer spustil útoky v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnému hnutiu Hizballáh. Ten následne zaútočil na Irán. Obe krajiny neskôr vyhlásili, že sa nateraz zdržia ďalších útokov.