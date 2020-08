Izraelské letectvo zaútočilo na pozície Hamasu v pásme Gazy

Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Izraelské letectvo zaútočilo v sobotu na pozície palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Podľa agentúry AP o tom informovala v nedeľu izraelská armáda.



Podľa nej bol nálet odvetou za ďalšie vypustenie zápalných balónov z pásma Gazy smerom na územie židovského štátu. Balóny totiž spôsobili v posledných dňoch desiatky požiarov, ktoré zničili v Izraeli poľnohospodársku pôdu.



Krátko po tomto oznámení armáda uviedla, že palestínski militanti vystrelili z pásma Gazy na juh Izraela dve rakety, ktoré však zachytili systémy protivzdušnej obrany. Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia.



Izrael v utorok uzavrel hraničný priechod s palestínskym pásmom Gazy určený na zásobovanie. Hraničný priechod Kerem Šalom zostane uzavretý až do odvolania, a to pre všetky druhy tovarov s výnimkou tovarov humanitárneho charakteru a pohonných látok.



Ide o reakciu Izraela na ďalší prípad, keď militanti z pásma Gazy, spravovaného hnutím Hamas, vystrelili rakety smerom do oblasti Stredozemného mora a na územie židovského štátu vyslali zápalné balóny.



Hnutie Hamas v reakcii odsúdilo uzavretie zásobovacieho priechodu Kerem Šalom ako "agresívny" krok, ktorý svedčí o pokračujúcom "obliehaní obetí" v Gaze Izraelom. Toto palestínske územie je pod izraelskou blokádou od roku 2007.