Izraelské lietadlá budú môcť lietať do Turecka

Jeruzalem 7. júla (TASR) - Izrael a Turecko vo štvrtok podpísali dohodu, ktorá umožní izraelským aerolinkám lietať do Turecka. Ide o ďalší krok k ukončeniu diplomatickej roztržky z roku 2010. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Memorandum podpísali zástupcovia oboch krajín po tom, ako v júni navštívil Turecko šéf izraelského rezortu diplomacie Jair Lapid, ktorý je v súčasnosti premiérom, uviedla kancelária predsedu izraelskej vlády.



Lety z Izraela do Turecka boli podľa izraelskej diplomacie prerušené v roku 2007 "z komerčných dôvodov".



Signálom zlepšujúcich sa vzťahov medzi oboma krajinami bola aj májová návšteva izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga v Turecku. Za uplynulých desať rokov Ankaru totiž žiadny izraelský líder nenavštívil, pripomína DPA.



Jeruzalem v stredu oznámil, že v Istanbule od 1. augusta znovu otvoria kanceláriu reprezentujúcu izraelské ekonomické záujmy.



Diplomatické vzťahy medzi Izraelom a Tureckom boli naštrbené v máji 2010 po tom, ako izraelské jednotky zaútočili na loď s tureckými aktivistami, ktorí do Pásma Gazy viezli humanitárnu pomoc. Pri incidente zahynulo desať tureckých občanov.