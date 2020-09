Izraelské lietadlá podnikli sériu náletov na ciele v pásme Gazy

Gaza 16. septembra (TASR) – Izraelské letectvo podniklo v stredu ráno sériu náletov na ciele na palestínskych územiach. Šlo o odvetu za rakety vystrelené v utorok večer z územia ovládaného hnutím Hamas. Jedna z rakiet zasiahla mesto Ašdod a zranila dvoch ľudí, informoval denník The Times of Israel.



Izraelská armáda zatiaľ nálety na palestínske územia nepotvrdila, dodal denník.



Krátko po zverejnení správ o náletoch na terče na palestínskych územiach sa v južnom Izraeli rozozvučali sirény varujúce pred ostreľovaním zo strany Palestínčanov. Armáda prešetruje správy o aktivácii týchto výstražných systémov – okrem iného aj pre to, že viacerí svedkovia tvrdili, že izraelský protiraketový štít Železná kupola opäť zlikvidoval niekoľko vypálených rakiet.



K raketovým útokom, ktorých terčom boli v utorok juhoizraelské mestá Aškelon a Ašdod, došlo v situácii, keď sa vo Washingtone podpisovali zmluvy o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi a medzi Izraelom a Bahrajnom.



„V túto historickú noc mieru sme dostali od našich nepriateľov pripomienku, že musíme byť vždy silní a pripravení brániť izraelských občanov na všetkých frontoch a za každých okolností – a to urobíme," uviedol minister obrany Benny Ganc v reakcii na raketový útok.



Militantné skupiny pôsobiace v pásme Gazy sa v minulosti pokúšali podnikať útoky počas významných izraelských sviatkov.



Podľa denníka The Times of Israel sa k zodpovednosti za vypálenie rakiet z utorka večera prihlásilo hnutie Hamas, čo naznačuje, že išlo o reakciu na dohody podpísané vo Washingtone medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi a Izraelom a Bahrajnom.



Hamas vo svojej reakcii na tieto zmluvy napísal, že nemajú ani cenu papiera, na ktorom sú napísané. Náš národ trvá na tom, aby sa pokračovalo v boji, kým si nezaistí právo na návrat všetkých utečencov, potvrdil Hamas.