Izraelské lietadlá údajne zaútočili v Sýrii

Damask 3. septembra (TASR) - Sýrske médiá informovali, že v piatok v skorých ranných hodinách izraelské lietadlá podnikli letecké útoky v blízkosti Damasku. Krátko na to zo stredného Izraela hlásili niekoľko výbuchov.



Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, zatiaľ nie je jasné, či tieto dve udalosti spolu súvisia.



Izraelská armáda však údajne prešetrovala, či v prípade výbuchov nešlo o zblúdenú sýrsku raketovú strelu.



Portál pripomenul, že sýrska protivzdušná obrana v minulosti omylom zostrelila ruské vojenské lietadlo a jej zblúdená nedopatrením dopadla a vybuchla aj na Cypre.



Izraelské ozbrojené sily - v súlade so zaužívanými pravidlami - nekomentovali údajné útoky v Sýrii, ktoré sú im pripisované.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) informovalo, že údajné izraelské útoky sa zamerali na centrá na vývoj zbraní nachádzajúce sa v blízkosti Damasku a využívané polovojenskými oddielmi podporovanými Iránom.



Sýria informovala, že tieto rakety boli - údajne Izraelom - vypálené z územia Libanonu a mierili na Damask.