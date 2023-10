Izraelské lietadlá zasiahli v noci 150 podzemných objektov Hamasu

Tel Aviv 28. októbra (TASR) — Izraelská armáda v sobotu oznámila, že jej stíhačky zasiahli počas intenzívnych nočných náletov 150 "podzemných cieľov" militantného hnutia Hamas na severe pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení armády zverejnenom na sociálnej sieti X sa uvádza, že zasiahnuté boli „tunely teroristov, podzemné priestory, kde plánovali svoje bojové akcie, a dodatočná podzemná infraštruktúra. "



Okrem toho bolo zabitých niekoľko teroristov Hamasu.



Armáda podľa denníka Times of Israel ďalej uviedla, že počas pozemnej operácie izraelských síl v pásme Gazy došlo k niekoľkým stretom medzi vojakmi a teroristami Hamasu. Izraelskí vojaci pri nich neutrpeli zranenia.



Armáda a tajná služba Šin Bet predtým oznámili, že pri nočnej operácii bol zabitý veliteľ vzdušných síl hnutia Hamas v pásme Gazy, ktorý pomáhal plánovať útok na Izrael zo 7. októbra.



Podľa armády zohral úlohu pri plánovaní a vykonaní útoku Hamasu tým, že riadil teroristov, ktorí prenikli do južného Izraela na padákoch, ako aj pri útokoch bezpilotných lietadiel na stanovištia Izraelských obranných síl.



Izraelská armáda v reakcii na piatkovú raketovú paľbu na Izrael podnikla v noci na sobotu aj nálet na pozíciu hnutia Hizballáh v južnom Libanone.



Militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra prenikli z pásma Gazy na územie Izraela, kde začali masakrovať obyvateľstvo i vojakov. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 220 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael odpovedal intenzívnymi leteckými údermi, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom, zahynulo už vyše 7000 ľudí, väčšinou civilistov.