Izraelské ľudskoprávne organizácie označili vojnu v Gaze za genocídu

Tel Aviv 28. júla (TASR) - Izraelské ľudskoprávne organizácie Be-celem a Lekári za ľudské práva v pondelok v spoločnom vyhlásení upozornili, že vojna v Pásme Gazy predstavuje genocídu voči Palestínčanom. Podľa agentúry AFP je to po prvý raz, čo izraelské organizácie v súvislosti s vojnou v palestínskej enkláve použili pojem genocída, píše TASR.



Obe spomínané organizácie pravidelne kritizujú politiku izraelskej vlády, avšak vyjadrenia v ich najnovších správach z pondelka sú dosiaľ najostrejšie.



„Nič vás nepripraví na to, že ste súčasťou spoločnosti, ktorá pácha genocídu. Je to pre nás hlboko bolestný okamih,“ povedala výkonná riaditeľka Be-celem Juli Novaková na tlačovej konferencii, na ktorej predstavila správy oboch organizácií.



„Ako Izraelčania a Palestínčania, ktorí tu žijeme a denne sme svedkami tejto reality, máme povinnosť hovoriť pravdu čo najjasnejšie,“ pokračovala. „Izrael pácha genocídu na Palestínčanoch,“ vyhlásila.



Izrael už viac ako 21 mesiacov bojuje v Pásme Gazy proti militantnému hnutiu Hamas. Izraelské útoky zničili takmer celé Pásmo Gazy a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zabili najmenej 59.821 ľudí, zväčša civilistov.



Všetci obyvatelia Pásma Gazy boli počas súčasnej vojny vysídlení najmenej raz. OSN a humanitárne organizácie zároveň upozorňujú na narastajúce riziko podvýživy a hladomoru.



V súvislosti s vojnou v Pásme Gazy sa čoraz častejšie objavuje pojem genocída – používajú ho niektoré ľudskoprávne organizácie, právnici a v posledných mesiacoch aj niektorí izraelskí historici. Izrael akékoľvek obvinenia z genocídy rozhodne odmieta, pričom zdôrazňuje okolnosti svojho vzniku po holokauste počas druhej svetovej vojny. Zároveň tvrdí, že cieľom ofenzívy v Gaze je zničiť Hamas a oslobodiť rukojemníkov unesených 7. októbra 2023.



Správy od organizácií Be-celem – jednej z najznámejších izraelských organizácií na ochranu práv – a Lekári za ľudské práva Izrael však tvrdia, že ciele vojny siahajú ďalej.



Správa Be-celem cituje výroky vysokopostavených politikov, aby poukázala na to, že Izrael „vykonáva koordinované kroky na zámerné zničenie palestínskej spoločnosti v Pásme Gazy“. Organizácia Lekári za ľudské práva zas vo svojej správe dokumentuje „úmyselné a systematické ničenie zdravotníckeho systému v Gaze“.