Izraelské médiá hlásia už 800 obetí, v Gaze zahynulo vyše 550 ľudí

Jeruzalem/Gaza 9. októbra (TASR) - Viaceré izraelské médiá informovali o tom, že počet obetí masívneho útoku Hamasu na Izrael stúpol už na približne 800, informuje denník The Times of Israel. Izraelské úrady túto bilanciu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.



Predchádzajúce správy izraelských médií hovorili o minimálne 700 obetiach.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva v pondelok popoludní uviedlo, že celkovo eviduje už 2506 zranených, z ktorých 578 je stále hospitalizovaných. Vo vážnom stave je 157 z nich a stav 23 je kritický.



Nová bilancia obetí prišla popoludní aj z pásma Gazy. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva si izraelské letecké a delostrelecké útoky vyžiadali už viac než 558 životov a 2800 zranených.



Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy masívne raketové útoky na Izrael, pričom militanti súčasne na mnohých miestach prenikli na izraelské územie. Izrael reagoval intenzívnymi leteckými a delostreleckými útokmi na Gazu.



Izraelskí vojaci sa stále snažia zlikvidovať skupiny militantov, ktoré sa infiltrovali na izraelské územie. Palestínskym ozbrojencom sa podarilo odvliecť do Gazy aj množstvo izraelských rukojemníkov, civilistov aj vojakov.



Podľa agentúry DPA bolo odvlečených do Gazy vyše 100 Izraelčanov. Hamas tvrdí, že štyria za nich zahynuli v dôsledku izraelských náletov.