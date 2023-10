Izraelské médiá: Vláda sa zrejme chystá odstaviť televíziu Al-Džazíra

Tel Aviv 20. októbra (TASR) — Izraelská vláda schválila opatrenie, ktoré jej vo výnimočných prípadoch umožní dočasne prerušiť vysielanie zahraničných spravodajských televízií. V piatok o tom informovala agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na izraelské médiá.



Opatrenie môže cieliť na panarabskú televíziu al-Džazíra so sídlom v Katare, ktorú Izrael dlhodobo kritizuje za údajne predpojaté informovanie o izraelsko-palestínskom konflikte.



Denník The Times of Israel uvádza, že toto opatrenie vláde takisto umožní zatvoriť pobočku zahraničnej stanice a obmedziť prístup na jej webovú stránku.



Obmedzenie aktuálne platí 30 dní, no jeho platnosť je možné predĺžiť o ďalších 30 dní. Jeho uplatnenie musí najskôr schváliť vláda a následne súd.



Hlavnou hybnou silou v boji proti al-Džazíre je izraelský minister komunikácie Šlomo Kari, ktorý tvrdí, že táto televízna stanica ohrozuje národnú bezpečnosť.



Programový koordinátor Výboru na ochranu novinárov pre Blízky východ a severnú Afriku Sherif Mansour tento týždeň vyhlásil, že je hlboko znepokojený postupom izraelskej vlády a jej úmyslom cenzurovať správy o izraelsko-palestínskom konflikte.