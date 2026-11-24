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Izraelské ministerstvo schválilo obnovenie letov spoločnosti FlyDubai
Tento krok predstavuje významný posun v obnovení leteckého spojenia medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi.
Autor TASR
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Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Izraelské ministerstvo dopravy v pondelok oznámilo, že schválilo obnovenie letov spoločnosti FlyDubai, ktoré pozastavilo po septembrovom pokuse o zrútenie lietadla smerujúceho z Dubaja do Tel Avivu. Konečné rozhodnutie závisí od izraelských bezpečnostných zložiek. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Tento krok predstavuje významný posun v obnovení leteckého spojenia medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi,“ uviedlo ministerstvo.
Rozhodnutie prijalo po tom, čo boli vedeniu rezortu predstavené opatrenia, ktoré spoločnosť FlyDubai prijala v nadväznosti na incident z konca septembra. Vtedy lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii, keď sa ho jeden z dvoch pilotov pokúsil uniesť a havarovať s ním.
Saudskoarabský generálny prokurátor začiatkom októbra stanovil, že išlo o pokus o teroristický čin, pri ktorom chcel kopilot z Ománu naraziť do terminálu na letisku Bena Guriona v Tel Avive s úmyslom spôsobiť čo najväčšie straty na životoch. Kopilota, ktorý zranil kapitána, však premohli a zneškodnili pasažieri, ktorí so strojom bezpečne pristáli.
Útočník sa podľa saudskoarabského prokurátora inšpiroval teroristickými útokmi džihádistickej siete al-Káida v Spojených štátoch z 11. septembra 2001. Na palube lietadla FlyDubai, ktoré počas incidentu za 30 sekúnd kleslo o 4900 metrov, bolo 174 pasažierov, prevažne Izraelčanov.
„Tento krok predstavuje významný posun v obnovení leteckého spojenia medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi,“ uviedlo ministerstvo.
Rozhodnutie prijalo po tom, čo boli vedeniu rezortu predstavené opatrenia, ktoré spoločnosť FlyDubai prijala v nadväznosti na incident z konca septembra. Vtedy lietadlo núdzovo pristálo v Saudskej Arábii, keď sa ho jeden z dvoch pilotov pokúsil uniesť a havarovať s ním.
Saudskoarabský generálny prokurátor začiatkom októbra stanovil, že išlo o pokus o teroristický čin, pri ktorom chcel kopilot z Ománu naraziť do terminálu na letisku Bena Guriona v Tel Avive s úmyslom spôsobiť čo najväčšie straty na životoch. Kopilota, ktorý zranil kapitána, však premohli a zneškodnili pasažieri, ktorí so strojom bezpečne pristáli.
Útočník sa podľa saudskoarabského prokurátora inšpiroval teroristickými útokmi džihádistickej siete al-Káida v Spojených štátoch z 11. septembra 2001. Na palube lietadla FlyDubai, ktoré počas incidentu za 30 sekúnd kleslo o 4900 metrov, bolo 174 pasažierov, prevažne Izraelčanov.