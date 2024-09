Izraelské nálety na Libanon si vyžiadali takmer 560 obetí

Bejrút/Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Nálety izraelskej armády, ktoré podniká od pondelka rána, si doteraz vyžiadali 558 obetí a 1835 zranených, informoval v utorok libanonský minister zdravotníctva Firás Abiad. Medzi obeťami je aj 50 detí, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Medzičasom izraelská armáda v utorok napoludnie oznámila, že ukončila druhú vlnu náletov na Libanon. Súčasne však upozornila obyvateľov dedín, kde militantné hnutie Hizballáh skladuje svoje zbrane, že nálety budú ešte pokračovať, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Hovorca izraelskej armády komunikujúci v arabčine v statuse na sieti X vyzval obyvateľov Libanonu, ktorí žijú alebo sa nachádzajú v blízkosti alebo priamo v objektoch, ktoré Hizballáh používa na skladovanie zbraní, aby okamžite odišli aspoň na vzdialenosť jedného kilometra. "Každý, kto je okolo objektov Hizballáhu, sa vystavuje nebezpečenstvu," zdôraznil hovorca Avišaj Adrai.



Izraelská armáda oznámila, že v rámci druhej vlny náletov v Libanone útočila na ciele v údolí Bikáa a na juhu krajiny. Útoky boli zamerané na budovy, kde Hizballáh skladoval zbrane, veliteľské miestnosti a ďalšiu infraštruktúru.



Armáda upozornila, že na záberoch po útokoch možno vidieť sekundárne výbuchy, čo podľa nej "naznačuje, že v budovách bolo uložených veľa zbraní".



Nemenovaný zdroj z USA pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že nálety izraelskej armády v Libanone Hizballáh výrazne oslabili a vrátili ho do stavu, v akom bol pred 20 rokmi. Zdroj dodal, že napriek tomu USA stále pracujú na tom, aby presvedčili Izrael, aby situáciu ďalej neeskaloval.