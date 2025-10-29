< sekcia Zahraničie
Izrael potvrdil smrť vojaka; z Pásma Gazy hlásia najmenej 50 obetí
Izrael v utorok podnikol útoky na palestínske územie po obvinení hnutia Hamas z napadnutia izraelských jednotiek a porušenia dohody o prímerí.
Autor TASR,aktualizované
Gaza 29. októbra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul v utorok popoludní počas bojov v blízkosti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Izrael v ten istý deň podnikol rozsiahle útoky na palestínske územie, pričom ako dôvod uviedol porušenie prímeria zo strany militantného hnutia Hamas. Z palestínskej enklávy hlásia najmenej 50 mŕtvych a približne 200 zranených. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia armády 37-ročný Yona Efraim Feldbaum „padol počas boja na južnom území Pásma Gazy“. Oblasť sa nachádza na východnej strane takzvanej žltej línie, ktorá je v rámci prímeria naďalej pod izraelskou kontrolou, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Z Pásma Gazy úrady po utorkových izraelských náletoch hlásia najmenej 50 obetí vrátane 22 detí. Zranenia utrpelo približne 200 ľudí, uviedol hovorca miestnej civilnej obrany Mahmúd Basal pre AFP.
Médiá pred týmto rozsiahlym úderom informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Hnutie poprelo zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásilo, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí.
Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a ukončila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.
Prezident USA Donald Trump po týchto incidentoch uviedol, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. Zároveň však zdôraznil, že Izrael má právo reagovať: „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali naspäť a mali odpovedať,“ povedal Trump počas letu na palube Air Force One.
Izraelské nálety v Gaze si vyžiadali najmenej 30 mŕtvych
Počet obetí izraelských náletov v Pásme Gazy vzrástol na 30, uviedli tamojšie úrady pre agentúru AFP. Izrael v utorok podnikol útoky na palestínske územie po obvinení hnutia Hamas z napadnutia izraelských jednotiek a porušenia dohody o prímerí, informuje TASR.
„V dôsledku izraelských útokov na Pásmo Gazy zahynulo najmenej 30 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Naše tímy stále pracujú na vyťahovaní mŕtvych a zranených spod trosiek,“ uviedol hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal. Podľa agentúry Reuters došlo k úmrtiam aj v meste Gaza či v Chán Júnise na juhu enklávy. Izraelská armáda sa k útokom zatiaľ nevyjadrila.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo hnutie údajne odovzdalo len časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Netanjahu neskôr nariadil armáde okamžité údery na ciele v Pásme Gazy. Vo vyhlásení jeho úradu sa neuvádzal konkrétny dôvod útokov. Vojenský predstaviteľ však uviedol, že Hamas porušil prímerie tým, že podnikol útok proti izraelským silám v oblasti enklávy kontrolovanej Izraelom.
Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.
Prezident Spojených štátov Donald Trump po úderoch vyhlásil, že „nič“ neohrozí platné prímerie v Pásme Gazy. „Zabili izraelského vojaka. Tak Izraelčania odpovedali naspäť a mali odpovedať,“ povedal šéf Bieleho domu v lietadle Air Force One.
Americký viceprezident J. D. Vance reagoval, že prímerie naďalej platí. „To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ povedal pre stanicu FOX News. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ dodal s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Izraelské médiá v utorok informovali o prestrelke medzi izraelskými jednotkami a bojovníkmi Hamasu v meste Rafah na juhu pásma. Armáda tieto správy nekomentovala. Hamas poprel zodpovednosť za útok na izraelské sily a vyhlásil, že naďalej dodržiava dohodu o prímerí.
Hnutie zároveň oznámilo, že v reakcii na izraelskú eskaláciu odkladá odovzdanie ďalšieho tela izraelského rukojemníka. Dodalo, že pokračujúce útoky ohrozujú aj pátranie po zvyšných telách, ktoré prisľúbilo odovzdať v rámci prvej fázy mierovej dohody.
Vance: Prímerie v Gaze platí, to však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam
Americký viceprezident J. D. Vance tvrdí, že prímerie v Pásme Gazy naďalej platí. Vyjadril sa tak po tom, čo Izrael v utorok podnikol letecké útoky v palestínskej enkláve a obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z napadnutia izraelských jednotiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prímerie platí. To však neznamená, že nedôjde k menším potýčkam,“ uviedol viceprezident USA pre stanicu FOX News a na sociálnych sieťach. „Vieme, že Hamas alebo niekto iný napadol izraelského vojaka. Očakávame, že Izraelčania odpovedia, ale myslím si, že prezidentov mier vydrží,“ konštatoval Vance s odkazom na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil Hamas z porušenia prímeria po tom, čo údajne odovzdal časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. V utorok preto nariadil armáde, aby zaútočila na palestínske územie. Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy informoval, že obnovené izraelské útoky si vyžiadali najmenej deväť obetí.
Vance minulý týždeň navštívil Izrael, aby podľa AFP posilnil krehké prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktorého sprostredkovateľom sú aj USA. Americký viceprezident zároveň vyhlásil, že Izrael neanektuje okupovaný Západný breh Jordánu.
Izrael tento mesiac navštívil aj šéf Bieleho domu, ktorý následne odcestoval do Egypta, kde podpísal spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru dohodu o prímerí v Pásme Gazy.
