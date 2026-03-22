Nedela 22. marec 2026
Izraelské nálety v Pásme Gazy zabili štyroch ľudí

Smútiaci nesú telo Ahmeda Hamdana Tabashu, palestínskeho policajta zabitého pri izraelskom vojenskom útoku, počas jeho pohrebu v nemocnici Al-Awda v Nuseirate na juhu Pásma Gazy v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izrael zasiahol auto v utečeneckom tábore Nusajrát a zdravotníci identifikovali tri obete ako príslušníkov polície. Ďalších desať ľudí je zranených.

Autor TASR
Gaza 22. marca (TASR) - Najmenej štyria ľudia v nedeľu zahynuli pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Medzi obeťami sú aj príslušníci policajnej jednotky vedenej palestínskym militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice al-Džazíra.

Nálet podnikla izraelská armáda aj na severe palestínskeho územia, kde zahynula jedna osoba - údajne líder jednej z ozbrojených skupín hnutia Fatah. Niekoľko ďalších osôb je po tomto útoku zranených.

Izraelská armáda tvrdí, že preveruje správy o týchto dvoch incidentoch.

Podľa obyvateľov Pásma Gazy, medikov a analytikov izraelské útoky na palestínske územie ustúpili v prvých dňoch vojny v Iráne, no v poslednej dobe znova začali narastať.

V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, no útoky na palestínskom území napriek tomu pokračujú. Obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania prímeria, od začiatku ktorého zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa tamojších úradov najmenej 680 ľudí. Izrael tvrdí, že za rovnaké obdobie zabili militanti štyroch izraelských vojakov.
