< sekcia Zahraničie
Izraelské nálety v Pásme Gazy zabili štyroch ľudí
Izrael zasiahol auto v utečeneckom tábore Nusajrát a zdravotníci identifikovali tri obete ako príslušníkov polície. Ďalších desať ľudí je zranených.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 22. marca (TASR) - Najmenej štyria ľudia v nedeľu zahynuli pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Medzi obeťami sú aj príslušníci policajnej jednotky vedenej palestínskym militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice al-Džazíra.
Izrael zasiahol auto v utečeneckom tábore Nusajrát a zdravotníci identifikovali tri obete ako príslušníkov polície. Ďalších desať ľudí je zranených.
Nálet podnikla izraelská armáda aj na severe palestínskeho územia, kde zahynula jedna osoba - údajne líder jednej z ozbrojených skupín hnutia Fatah. Niekoľko ďalších osôb je po tomto útoku zranených.
Izraelská armáda tvrdí, že preveruje správy o týchto dvoch incidentoch.
Podľa obyvateľov Pásma Gazy, medikov a analytikov izraelské útoky na palestínske územie ustúpili v prvých dňoch vojny v Iráne, no v poslednej dobe znova začali narastať.
V Pásme Gazy je od októbra 2025 v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, no útoky na palestínskom území napriek tomu pokračujú. Obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania prímeria, od začiatku ktorého zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa tamojších úradov najmenej 680 ľudí. Izrael tvrdí, že za rovnaké obdobie zabili militanti štyroch izraelských vojakov.
