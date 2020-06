Izraelské nemocnice opäť otvárajú oddelenia pre pacientov s COVID-19

Tel Aviv 21. júna (TASR) - Po výraznom náraste nových prípadov nákazy v uplynulých dňoch nariadilo izraelské ministerstvo zdravotníctva nemocniciam v krajine, aby opätovne otvorili svoje oddelenia pre pacientov s novým koronavírusom. Potvrdil to v nedeľu hovorca ministerstva, informuje agentúra DPA.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým povedal, že na zasadnutí s predstaviteľmi ministerstiev a expertmi si vypočul viacero scenárov ďalšieho vývoja pandémie, a všetky boli nepriaznivé.



"Ak okamžite nezmeníme naše správanie, pokiaľ ide o ochranné masky a pravidlá odstupu, budeme musieť proti vlastnej vôli zaviesť nové opatrenia," varoval Netanjahu. V pondelok sa zíde so svojím krízovým štábom, aby prediskutoval možné ďalšie kroky.



Správa izraelskej vojenskej tajnej služby zverejnená v sobotu varuje pred druhou vlnou pandémie. Bez rýchlych opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu by sa podľa nej v krajine mohol počet nových infikovaných do jedného mesiaca zvýšiť na viac ako 1000 za deň. V takom prípade sa možno obávať aj stoviek úmrtí.



Vysokopostavená predstaviteľka ministerstva zdravotníctva Sigal Sadecká v nedeľu pre armádny rozhlas povedala, že v krajine evidujú znepokojujúci a pokračujúci nárast infekcií. Zdôraznila, že rezort sa nesnaží ľudí vyľakať, ale chce verejnosti povedať pravdu. "Možnosti zdravotníctva sú obmedzené," dodala.



Izrael na začiatku koronavírusovej epidémie v polovici marca rýchlo zaviedol prísne opatrenia, čo viedlo k relatívne nízkej miere nákazy a nízkej úmrtnosti v krajine. V máji začal postupne obmedzenia uvoľňovať a od konca daného mesiaca sa počet prípadov nákazy zvyšuje. Ministerstvo financií je z obáv z ďalších hospodárskych škôd proti novým karanténnym opatreniam.



Z údajov ministerstva zdravotníctva vyplýva, že v Izraeli vírus Sars-CoV-2 dosiaľ testy potvrdili u 20.686 osôb a ochoreniu Covid-19 podľahlo 305 ľudí.