Izraelské odbory zvolali na pondelok jednodňový generálny štrajk

Jeruzalem 1. septembra (TASR) — Najväčší izraelský odborový zväz Histadrut vyzval na jednodňový generálny štrajk, ktorý by sa mal začať v pondelok o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Jeho cieľom je prinútiť vládu, aby dosiahla dohodu o návrate izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy, kde ich od vlaňajšieho októbra zadržiava palestínske Hamas. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Arnon Bar-David, šéf odborového zväz Histadrut, ktorý má okolo 800.000 členov, povedal, že štrajk bude zatiaľ len v pondelok. Zároveň ostro kritizoval vládu premiéra Benjamina Netanjahua za to, že nedokázala zabezpečiť, aby sa desiatky rukojemníkov, ktorých po vpáde do južného Izraela zo 7. októbra 2023 odvliekli komandá Hamasu, vrátili domov živí. V zajatí stále zostáva 101 osôb, no predpokladá sa, že tretina z nich už nežije.



„V tuneloch v Gaze vraždia židov. Je ťažké to pochopiť a treba to zastaviť,“ vyhlásil Bar-David na tlačovej konferencii v Tel Avive po stretnutí s predstaviteľmi organizácie zastupujúcej rodiny rukojemníkov.



„Namiesto dohody dostávame vrecia s mŕtvolami. Dospel som k záveru, že len náš zásah môže pohnúť tými, ktorými je treba pohnúť. Vyzývam občanov Izraela, aby dnes večer a zajtra vyšli do ulíc a aby sa všetci zúčastnili na štrajku,“ dodal.



Bar-David tiež oznámil, že od 08.00 h (07.00 h SELČ) bude zatvorené aj Medzinárodné letisko Bena Guriona, hlavný letecký uzol v Izraeli.



Mestá Tel Aviv, Kfar Saba a Giv'atajim už avizovali, že sa k štrajku pripoja.



Išlo by o prvý generálny štrajk v Izraeli od útoku Hamasu. Generálny štrajk sa konal v minulom roku počas schvaľovania kontroverznej reformy súdnictva a viedol k dočasnému pozastaveniu jej zavedenia do praxe.



Na generálny štrajk vyzvali pozostalí rukojemníkov po tom, ako izraelskí vojaci našli v sobotu v tuneli Hamasu vykopanom pod mestom Rafah na juhu Pásma Gazy telá šiestich unesených. Militanti ich podľa izraelskej armády zabili krátko predtým, ako ich vojaci našli.