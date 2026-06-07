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Izraelské ozbrojené sily: Irán vypálil na Izrael rakety
TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Times of Israel.
Autor TASR
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Tel Aviv 7. júna (TASR) — V severnom Izraeli sa v nedeľu večer rozozvučali sirény varujúce pred iránskym útokom balistickými raketami. Izraelské ozbrojené sily (IDF) predtým uviedli, že zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu a pracujú na ich zneškodnení. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Times of Israel.
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