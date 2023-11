Rodiny obetí Hamasu si pri Múre nárekov pripomenuli mesiac smútenia

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Príbuzní niektorých z 1400 ľudí, zabitých 7. októbra pri útoku teroristov z hnutia Hamas sa v pondelok večer zhromaždili pri Múre nárekov v Jeruzaleme pri príležitosti mesiac trvajúceho smútenia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Približne 40 rodín zapálilo sviečky za každú obeť pri vstupe na najposvätnejšie miesto židov. Prvý mesiac žiaľu si pozostalí pripomenuli modlitbami v súlade so židovskou tradíciou.



"Nemáme iné možnosti, ako na nich spomínať, len modlitby, zapálené sviečky a prechovávanie v našich srdciach," povedal Jossi Rivlin. Jeho dvoch bratov Hamas zmasakroval na hudobnom festivale.



"Cítime nielen jednotu u nás doma, ale aj jednotu izraelského národa v celej krajine. Je veľmi zlé, že sme na túto chvíľu museli čakať," uviedol 26-ročný Rivlin. "Je to hrozná doba. Len dúfam, že nezabudneme a nevrátime sa k rutine," dodal.



Hlavný armádny kantor Šai Abramson stál pred obrovskou izraelskou vlajkou a modlil sa za zosnulých. Do modlitby zahrnul aj príslušníkov bezpečnostných síl, "ktorí položili životy za ochranu izraelskej zeme". Išlo o prvý náboženský spomienkový obrad, zorganizovaný pri Múre nárekov od 7. októbra.



Zúčastnil sa na ňom aj Benny Ganc, člen izraelského vojnového kabinetu po útoku Hamasu.



Teroristi z Hamasu okrem 1400 zavraždených odvliekli do pásma Gazy aj vyše 240 rukojemníkov, informovali izraelské úrady.



Izrael následne spustil odvetnú pozemnú, vzdušnú a námornú vojenskú operáciu v husto obývanom palestínskom pásme Gazy. Jej cieľom je "zlikvidovanie Hamasu".



Ministerstvo zdravotníctva na palestínskom území, riadené hnutím Hamas, v pondelok oznámilo, že počet zabitých vo vojne tam stúpol na vyše 10.000.