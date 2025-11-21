< sekcia Zahraničie
Izraelské sily na Západnom brehu Jordánu zastrelili dvoch chlapcov
Izraelská armáda a polícia sa k udalosti dosiaľ nevyjadrili.
Autor TASR
Ramalláh 21. novembra (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v piatok oznámilo, že izraelské sily v noci zabili dvoch tínedžerov v meste Kafr Akab na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že obeťami streľby izraelských jednotiek sú 18-ročný Amr Chádil Ahmed al-Marbú a 16-ročný Sámí Ibráhím Sámí Mašajich.
Izraelská armáda a polícia sa k udalosti dosiaľ nevyjadrili.
Palestínsky Červený polmesiac uviedol, že v noci na piatok previezol do nemocnice dve osoby, jednu s vážnym strelným poranením a druhú so strelným poranením hrudníka.
Priateľ jedného z chlapcov, ktorý bol svedkom incidentu, tvrdí, že dvojica tínedžerov bola na ulici v čase stretu izraelských síl s miestnymi Palestínčanmi, a izraelské sily ich zastrelili.
AFP vysvetľuje, že Kafr Akab je technicky súčasťou Izraelom anektovaného východného Jeruzalema. Toto mesto však nedostáva riadne služby od jeruzalemskej samosprávy, ani od susedných palestínskych miest Ramalláh a al-Bíra.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnilo napätie po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Izraelské jednotky pravidelne zasahujú voči miestnym Palestínčanov, ktorí sú taktiež vystavení násiliu od izraelských osadníkov.
