Izraelské sily postupujú hlbšie do Chán Júnisu, aktívne sú aj v Rafahu

Gaza 25. júla (TASR) - Izraelská armáda na juhu Pásma Gazy preniká do predmestí na východe mesta Chán Júnis. Jej aktivity hlásia aj v Rafahu. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



Boje sa v uplynulých dňoch koncentrovali na východných predmestiach Chán Júnísu, kde Izrael v stredu objavil mŕtve telá piatich rukojemníkov, ktorých militantné hnutie Hamas unieslo počas útoku na Izrael 7. októbra.



Miestni obyvatelia a prítomní zdravotníci uviedli, že izraelské bombardovanie sa zintenzívnilo aj vo viacerých oblastiach v meste Rafah pri hraniciach s Egyptom. Izraelské tanky údajne spozorovali na severe, západe a v centre mesta. Podľa palestínskych úradov štyria ľudia v oblasti zomreli po izraelskom leteckom útoku a niekoľko sa aj zranilo.



Izraelská armáda uviedla, že v Chán Júnise zneškodnila desiatky militantov a zlikvidovala približne 50 vojenských objektov. Pri zásahoch v Rafahu potvrdila zabitie dvoch bojovníkov.



V stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas prejavu v americkom Kongrese uviedol, že jeho vláda sa aktívne usiluje o prepustenie zostávajúcich rukojemníkov a je presvedčená, že sa im to podarí.



Útok hnutia Hamas na juh Izraela z vlaňajšieho októbra si vyžiadal 1195 obetí. Militanti tiež do Pásma Gazy uniesli 250 rukojemníkov. Pri odvetnej ofenzíve izraelskej armády v Pásme Gazy dosiaľ zahynulo viac ako 39.000 ľudí, vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva.